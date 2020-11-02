Жилет утяжелитель Кроссфит INDIGO 10 кг с регулировкой веса 605 HKVR

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Кроссфит тренировки уже давно доказали свою высокую эффективность. Они позволяют развивать силу и выносливость. Жилет-утяжелитель Кроссфит INDIGO подойдёт для любых видов тренировки: силовых упражнений, бега, прыжков, плавания и т.п. Бег, отжимания, подтягивания в жилете с утяжелителями позволят вам развить выносливость, избавиться от лишнего веса, нарастить мышечную массу. Существует много эффективных методик - кроссфит тренировок.

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