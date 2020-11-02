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Вентилятор для процессора Titan DC-K8M925B/R/CU35

Артикул: 111731
Вентилятор для процессора Titan DC-K8M925B/R/CU35
940 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Артикул: 111731
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БрендTitan
Тип товараВентилятор для процессора
SocketAM2, S754, S939, S940
Вес, кг0.428
Диаметр вентилятора, мм95
Длина, см9.5
Материал радиатораалюминий+медь
Назначениедля процессора
Наличие тепловых трубокнет
Регулятор оборотовнет
СовместимостьAMD
Уровень шума27 дБ
Ширина, см9.5
Высота, см7
Максимальная скорость вращения, об/мин2400
Минимальная скорость вращения, об/мин2400
ПроизводствоКитай
Тип коннектора3-pin
Titan DC-K8M925B/R/CU35 совместим с современными процессорами AMD, имеющими тепловыделение до 105 Вт. Он снабжен радиатором из алюминия с медными вставками, который не допускает перегрева чипа при длительной работе в условиях максимальных нагрузках. Вентилятор с оптимизированной формой лопастей и усиленными подшипниками сочетает в себе отличный теплоотвод, повышенную надежность (до 35 тысяч часов работы) и малую шумность.


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