Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!

Titan DC-K8M925B/R/CU35 совместим с современными процессорами AMD, имеющими тепловыделение до 105 Вт. Он снабжен радиатором из алюминия с медными вставками, который не допускает перегрева чипа при длительной работе в условиях максимальных нагрузках. Вентилятор с оптимизированной формой лопастей и усиленными подшипниками сочетает в себе отличный теплоотвод, повышенную надежность (до 35 тысяч часов работы) и малую шумность.

Вентилятор для процессора Titan DC-K8M925B/R/CU35 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме на данной странице.