Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!

Электрический чайник Philips HD 9302/21 незаменим в быту. Мощный и надежный прибор удобен для использования дома и в офисе. Он быстро вскипятит воду для небольшой компании и позволит организовать чаепитие в любое время.

Чайник Philips HD9302 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме на данной странице.