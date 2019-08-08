Портативная акустика Creative Sound Blaster Roar PRO

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|Этот товар можно купить в кредит
|Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
|Бренд
|Creative
|Тип товара
|Портативная акустика
|Звук
|2.1
|Питание
|от сети, от батарей, от USB
|Тип элементов питания
|собственный аккумулятор
|Время работы, ч
|10
|Интерфейсы
|Bluetooth, USB (для подключения к компьютеру), USB Type A (для зарядки)
|Размеры, мм
|202x57x115
|Вес, кг
|1.1
|Дополнительная информация
|три предустановленных аудиопрофиля: теплый, нейтрально или энергичный
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08.08.2019
+ качество звука. Не сравнить с моей старенькой Sony SRS-X2. Высокие очень чётко теперь слышно.
+ "всенаправленность" звука.
+ компактный размер, чётко встала на ногу монитора
Недостатки:
UPD 15.05.2019: через 1.5 года эксплуатации "приплыл" АКБ, колонка не включается без кабеля БП. Причина: как подсказал всезнающий Гугл, АКБ деградировал из-за того, что колонка 99% времени была подключена к БП.