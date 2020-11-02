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Главная Товары для красоты и здоровья Косметологические аппараты Bradex Мезороллер 192 Иглы 0,75Мм (192 Needles Derma Roller 0,75Mm) Bradex Kz 0353.

Мезороллер 192 Иглы 0,75Мм (192 Needles Derma Roller 0,75Mm) Bradex Kz 0353.

Артикул: 110799
  • Мезороллер 192 Иглы 0,75Мм (192 Needles Derma Roller 0,75Mm) Bradex Kz 0353. - фото 1
  • Мезороллер 192 Иглы 0,75Мм (192 Needles Derma Roller 0,75Mm) Bradex Kz 0353. - фото 2
Мезороллер 192 Иглы 0,75Мм (192 Needles Derma Roller 0,75Mm) Bradex Kz 0353. - фото 1
Мезороллер 192 Иглы 0,75Мм (192 Needles Derma Roller 0,75Mm) Bradex Kz 0353. - фото 2
560 руб. 
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Артикул: 110799
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 6 месяцев
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендBradex
Тип товараМезороллер
Назначениедля кожи лица
Питание от батареек или аккумуляторанет
Питание от сетинет
ПроизводствоКитай
Высота, см3
Длина, см13
Ширина, см3
Вес, кг0.09

Мезороллер Bradex Kz 0353 используется для ухода за кожей лица. Тончайшие иголочки воздействуют на кожу, стимулируя естественную выработку эластина и коллагена, способствующую процессу омоложения. При применении кремов и сывороток, микропроколы, образующиеся в результате воздействия мезороллера Bradex Kz 0353 способствуют лучшему проникновению в кожу питательных веществ.

Особенности и преимущества:

  • Количество игл - 193;
  • Глубина проникновения в кожу - 0.75 мм;
  • Материал - нержавеющая сталь и поликарбонат;
  • Подходит как для женщин, так и для мужчин.

Комплектация:

  • Мезороллер Bradex Kz 0353;
  • Футляр;
  • Упаковка.

Видео:

Видеообзор на Мезороллер 192 Иглы 0,75Мм (192 Needles Derma Roller 0,75Mm) Bradex Kz 0353.

Видеообзор Мезороллер 192 Иглы 0,75Мм (192 Needles Derma Roller 0,75Mm) Bradex Kz 0353.

Возможно наличие противопоказаний. Перед использованием необходимо проконсультироваться с лечащим врачом.



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Мезороллер 192 Иглы 0,75Мм (192 Needles Derma Roller 0,75Mm) Bradex Kz 0353. - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 560 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(861)205-74-98 в Краснодаре, или оформите покупку через корзину.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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