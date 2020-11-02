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Мяч Для Фитнеса Bradex Sf 0171 Фитбол-Арахис (Fitness Ball Peanut)

Артикул: 110794
  • Мяч Для Фитнеса Фитбол-Арахис (Fitness Ball Peanut) Bradex Sf 0171 - фото 1
  • Мяч Для Фитнеса Фитбол-Арахис (Fitness Ball Peanut) Bradex Sf 0171 - фото 2
Мяч Для Фитнеса Фитбол-Арахис (Fitness Ball Peanut) Bradex Sf 0171 - фото 1
Мяч Для Фитнеса Фитбол-Арахис (Fitness Ball Peanut) Bradex Sf 0171 - фото 2
1 210 руб. 
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+ 65 КэтКоинов
Артикул: 110794
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендBradex
Тип товараФитбол
МатериалПВХ,пластик
Цветсерый

Фитбол Bradex SF 0171 предназначен для гимнастических тренировок. Подходит людям разных возрастов и половой принадлежности, тренирует все группы мышц. Может использоваться в период беременности или реабилитационный период. Прост в использовании, легок в уходе. Оригинальная форма "Арахис" делает занятия с фитболом Bradex SF 0171 более насыщенными и разнообразными.

Особенности и преимущества:

  • Выполнен из прочного износостойкого материала;
  • Оригинальная форма обеспечивает разнообразие упражнений;
  • Подходит как мужчинам, так и женщинам;
  • Может использоваться в период беременности и реабилитационный период;
  • Надувается с помощью насоса.

Комплектация:

  • Фитбол Bradex SF 0171;
  • Инструкция;
  • Упаковка.

Видео:

Видеообзор на Мяч Для Фитнеса Bradex Sf 0171 Фитбол-Арахис (Fitness Ball Peanut)

Видеообзор Мяч Для Фитнеса Bradex Sf 0171 Фитбол-Арахис (Fitness Ball Peanut)



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Самовывоз невозможен
Мяч Для Фитнеса Bradex Sf 0171 Фитбол-Арахис (Fitness Ball Peanut) – стоимость товара 1210 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(861)205-74-98 в Краснодаре. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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