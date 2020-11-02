Колонки Sven 380 2.0 черный 6Вт портативные

Сдержанная внешность акустики SVEN 380 будет уместна даже в самом строгом офисном интерьере. Это модель в матовом черном корпусе не будет отвлекать на себя внимание, полностью сосредоточившись на своей основной задаче – качественной озвучке аудиофайлов. Несмотря на скромные размеры SVEN 380 выдает довольно неплохие басы – благодаря пассивному излучателю она справится и с озвучкой фильмов, и с музыкальными композициями намного успешнее, чем встроенная акустика ноутбука.