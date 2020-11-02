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Блок питания Thermaltake TR2 S 700W (PS-TRS-0700NPCWEU-2)

Артикул: 109309
  • Блок питания Thermaltake ATX 700W TR2STRS-700AH2NK80+ - фото 1
  • Блок питания Thermaltake ATX 700W TR2STRS-700AH2NK80+ - фото 2
  • Блок питания Thermaltake ATX 700W TR2STRS-700AH2NK80+ - фото 3
Блок питания Thermaltake ATX 700W TR2STRS-700AH2NK80+ - фото 1
Блок питания Thermaltake ATX 700W TR2STRS-700AH2NK80+ - фото 2
Блок питания Thermaltake ATX 700W TR2STRS-700AH2NK80+ - фото 3
5 220 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Артикул: 109309
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БрендThermaltake
Тип товараБлок питания
Вес, кг3
Питание видеокарты2х(6+2) pin
Питание мат. платы и процессора20+4 pin
Размер вентилятора(ов), мм120
Размеры (ВхДхШ), см8.6х14х15
Разъемы SATA, шт6
Сертификат 80 PLUSпростой
Количество вентиляторов1
Мощность, Вт700
Состояние товарановый
Форм-факторATX
Блок питания Thermaltake TR2 S 700W [TRS-0700P-2] оснащен самыми качественными компонентами, в устройстве присутствует охлаждающая система, активно работающая при случае перегрева. У проводов имеется прочнейшая оплетка, она защищает кабели своим слоем. БП идеальней всего подходит для исполнения повседневных заданий у изделий компьютерного класса. Встроенный в коробку блока небольшой вентилятор холодным потоком воздуха охладит каждый компонент и все части устройства, без излишнего шума и использования энергии. Thermaltake TR2 S 700W создан по стандарту ATX с сертификатом Standart. Основная мощность БП равна 700 Вт, а сетевое напряжение при входе - 230 В. Два кабеля (кабель для процессора и основной) - по 50 см каждый, поэтому БП можно установить на приличном расстоянии от техники. Время работы до отказа - максимальный срок до 100 000 часов. Блок может крепится через крепежный комплект к нужному устройству. Умеренная цена на Thermaltake - это еще одно достоинство данного БП.

Видео:

Видеообзор на Блок питания Thermaltake TR2 S 700W (PS-TRS-0700NPCWEU-2)

Видеообзор Блок питания Thermaltake TR2 S 700W (PS-TRS-0700NPCWEU-2)



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