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Мышь Microsoft Sculpt Comfort Mouse Black (H3S-00002)

Артикул: 109222
  • Мышь Microsoft Sculpt Comfort Mouse (H3S-00002) - фото 1
  • Мышь Microsoft Sculpt Comfort Mouse (H3S-00002) - фото 2
  • Мышь Microsoft Sculpt Comfort Mouse (H3S-00002) - фото 3
  • Мышь Microsoft Sculpt Comfort Mouse (H3S-00002) - фото 4
  • Мышь Microsoft Sculpt Comfort Mouse (H3S-00002) - фото 5
Мышь Microsoft Sculpt Comfort Mouse (H3S-00002) - фото 1
Мышь Microsoft Sculpt Comfort Mouse (H3S-00002) - фото 2
Мышь Microsoft Sculpt Comfort Mouse (H3S-00002) - фото 3
Мышь Microsoft Sculpt Comfort Mouse (H3S-00002) - фото 4
Мышь Microsoft Sculpt Comfort Mouse (H3S-00002) - фото 5
2 310 руб. 
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Артикул: 109222
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 1 год
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендMicrosoft
Тип товараКомпьютерная мышь
Вес, г136
Время работы, дней365
Интерфейс подключенияBluetooth
Источник питания мыши2xAA
Количество клавиш2
Назначениеуниверсальная
Особенностидля правой руки, возможность работы на любой поверхности
Радиус действия беспроводной связи, м10
Размеры (ШxВxД), мм111x68x36
Тип беспроводной связиBluetooth
Цветчерный
Разрешение оптического сенсора, dpi1000 
Тип соединениябеспроводное
Мышь MICROSOFT Sculpt Comfort представляет собой эргономичный манипулятор, созданный для продолжительной работы за компьютером. Благодаря продуманному дизайну корпуса кисть не устает даже после многочасового использования. Представленная модель оснащается оптическим сенсором с разрешением 1000 dpi, который способствует точному позиционированию и перемещению курсора по экрану. Мышь MICROSOFT Sculpt Comfort использует Bluetooth-соединение, благодаря чему ее можно подключать не только с настольному ПК или ноутбуку, но и к планшету. Технология BlueTrack обеспечивает стабильную работу практически на любой поверхности, а настраиваемая кнопка на торце корпуса позволит вам назначить на нее любую функцию, которой вы часто пользуетесь.

Видео:

Видеообзор на Мышь Microsoft Sculpt Comfort Mouse Black (H3S-00002)

Видеообзор Мышь Microsoft Sculpt Comfort Mouse Black (H3S-00002)
 


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Самовывоз невозможен
Мышь Microsoft Sculpt Comfort Mouse Black (H3S-00002) - этот товар вы можете купить по цене 2310 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(861)205-74-98 в Краснодаре.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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