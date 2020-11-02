Набор клавиатура-мышь Oklick 210M черный

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Беспроводной набор — это все что необходимо для комфортной работы в офисе или дома. Полноразмерная конструкция клавиатуры включает в себя цифровой блок для комфортной работы с большим объемом числовых данных, а мышь удобно ложится в руке.

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