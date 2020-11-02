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Мойка Воздуха Boneco W1355A

Артикул: 108524
Мойка воздуха BONECO W1355A 20Вт 50м2 7л 230В 5.9кг
17 990 руб. 
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+ 396 КэтКоинов
Артикул: 108524
В наличии
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Этот товар можно купить в кредит 
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БрендBoneco
Тип товараМойка воздуха
Емкость резервуара для воды7 л
Обслуживаемая площадь50
Потребляемая мощность20
Расход воды300 мл/ч
Регулировка скорости работыесть
Вес, кг5.9
Очиститель воздуха Boneco W1355A сочетает в себе функции увлажнения и очищения. Данная модель обладает антибактериальной защитой - внутри устройства установлен ионизирующий серебряный стержень (ISS). Для продолжительной работы предусмотрен большой прозрачный резервуар для воды (7 л). Ночной режим работы обеспечивает комфортную эксплуатацию прибора. Система пластиковых дисков с адсорбирующей поверхностью обеспечивает поддержание естественного уровня влажности воздуха в помещении.


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Самовывоз невозможен
Мойка Воздуха Boneco W1355A - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 17990 руб., позвонив по телефону 8(861)205-74-98 в Краснодаре, или оформив покупку через корзину.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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