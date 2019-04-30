Видеорегистратор с радар-детектором Artway MD-101

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|Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
|Бренд
|Artway
|Тип товара
|Видеорегистраторы
|Угол обзора
|140°
|Кол-во камер
|1
|Режим записи
|циклическая
|Наличие экрана
|есть
|Наличие радар детектора
|да
|Наличие ГЛОНАСС
|нет
|Наличие GPS
|да
|Максимальное разрешение видеозаписи
|1280x720
|Конструкция
|держателем на лобовое стекло
|Возможность записи события в отдельный файл
|нет
|Диагональ экрана, дюйм
|2
|Датчик удара (G-сенсор)
|есть
|Емкость аккумулятора
|95 мАч
|Выносная камера
|нет
|Страна производства
|Китай
|Состояние товара
|новый
|Скрытая установка
|нет
|Ночная съемка
|нет
|Датчик движения
|нет
|Камера заднего вида
|нет
|Наличие встроенного микрофона
|нет
|Навигатор
|есть
|Комплектация
|видеорегистратор, кабель-miniUSB/USB , автомобильное крепление, документация, автомобильное зарядное устройство, противоскользящий коврик, упаковка
|Wi-Fi
|нет
|Длина, см
|9.5
|Высота, см
|6
|Вес, кг
|0.13
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30.04.2019
Снимает круто. Я не поленился, посмотрели записи с флэшки дома, на большом телевизоре, и был приятно удивлён. Все номера читаются, видно хорошо происходящее на дороге. И угол обзора большой. Встроенный радар-детектор ( есть GPS информатор ). Когда еду на определенном отрезке, где есть ограничение по скорости и работают камеры, он меня предупреждает, если начинаю превышать. Это удобно, и не нужно отвлекаться постоянно).
Недостатки:
Отсутствуют.
Комментарий:
То, что нужно, такому водителю как я. Не люблю медленно передвигаться, особенно по трассе, так что я всегда по защитой, от различных камер, которые могут подорвать семейный бюджет.