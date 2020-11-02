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Внешний HDD Seagate Backup Plus Hub 4Tb Black (STEL4000200)

Артикул: 106115
  • Внешний жесткий диск Seagate Original USB 3.0 4Tb STEL4000200 Backup Plus Hub 3.5&quot дюйм черный - фото 1
  • Внешний жесткий диск Seagate Original USB 3.0 4Tb STEL4000200 Backup Plus Hub 3.5&quot дюйм черный - фото 2
  • Внешний жесткий диск Seagate Original USB 3.0 4Tb STEL4000200 Backup Plus Hub 3.5&quot дюйм черный - фото 3
  • Внешний жесткий диск Seagate Original USB 3.0 4Tb STEL4000200 Backup Plus Hub 3.5&quot дюйм черный - фото 4
  • Внешний жесткий диск Seagate Original USB 3.0 4Tb STEL4000200 Backup Plus Hub 3.5&quot дюйм черный - фото 5
Внешний жесткий диск Seagate Original USB 3.0 4Tb STEL4000200 Backup Plus Hub 3.5&quot дюйм черный - фото 1
Внешний жесткий диск Seagate Original USB 3.0 4Tb STEL4000200 Backup Plus Hub 3.5&quot дюйм черный - фото 2
Внешний жесткий диск Seagate Original USB 3.0 4Tb STEL4000200 Backup Plus Hub 3.5&quot дюйм черный - фото 3
Внешний жесткий диск Seagate Original USB 3.0 4Tb STEL4000200 Backup Plus Hub 3.5&quot дюйм черный - фото 4
Внешний жесткий диск Seagate Original USB 3.0 4Tb STEL4000200 Backup Plus Hub 3.5&quot дюйм черный - фото 5
8 520 руб. 
Купить
+ 70 КэтКоинов
Артикул: 106115
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 1 год
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендSeagate
Тип товараВнешний жесткий диск
Вес, кг1.06
Объем4 Тб
Размеры (ШхВхД), мм41x198.1x118
Тип дискаHDD
ИнтерфейсUSB 3.0
Материал корпусапластик
Форм-фактор HDD, дюйм3,5
Цветчерный
Одна из самых тонких портативных моделей Seagate. Его толщина составляет всего 9,6 мм. Диск сочетает в себе стильный дизайн и емкость для хранения данных.

Видео:

Видеообзор на Внешний HDD Seagate Backup Plus Hub 4Tb Black (STEL4000200)

Видеообзор Внешний HDD Seagate Backup Plus Hub 4Tb Black (STEL4000200)



Теги товара: USB 3.0, Черные.


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Внешний HDD Seagate Backup Plus Hub 4Tb Black (STEL4000200) - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 8520 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(861)205-74-98 в Краснодаре.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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