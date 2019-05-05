Миксер Kitfort KT-1308-3 черный

|Безопасный возврат 14 дней
|Официальная гарантия производителя — 1 год
Покупая в КотоФото - вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
|Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
|Бренд
|Kitfort
|Тип товара
|Миксеры
|Цвет
|черный
|Тип
|стационарный
|Мощность, Вт
|600
|Материал корпуса
|пластик
|Материал чаши
|металл
|Вращение чаши
|нет
|Объем чаши, л
|4,2
|Число скоростей
|6
|Турборежим
|нет
|Импульсный режим
|есть
|Измельчитель
|нет
|Количество насадок
|3 шт
|Насадки
|насадка для взбивания, насадка для смешивания, насадка для замеса теста
|Функции и особенности
|цифровой LCD дисплей, таймер, автоматический режим
|Длина сетевого шнура
|1,2 м
|Вес, кг
|4,2
|Размеры (ВхШхГ), см
|38х22х29
Телефон для звонков в Краснодаре
Круглосуточная горячая линия
8 (800) 505-43-75Звонок по России бесплатный
Электронная почта
Для добавления отзыва войдите в личный кабинет
05.05.2019
За эти деньги всё хорошо.
Можно купить миксер дороже, тогда всё будет еще лучше, НО если сравнивать с моделями в данной ценовой категории, этот миксер победитель, потому что есть Таймер.
Завела на 9 минут, он всё взбил, выключился, ты спокойно занимаешься своими делами. Почему в других моделях не сделать такую важную вещь, вообще не понимаю.
Недостатки:
1 яйцо не взбивает (но это было написано в инструкции, я была к этому готова)
других нареканий нет
Комментарий:
Соотношение цена-качество идеальное.
27.01.2019
Удобный в использовании, красивый, мощный, есть таймер, защита от перегрева.
Недостатки:
Нет
Комментарий:
Отлично справляется с приготовлением любого вида теста. Готовила с его помощью бисквитное, дрожжевое, пельменное тесто. Результат полностью устроил.
27.01.2019
Хороший миксер. Раньше пользовалась ручным, решила купить такой, стационарный. Преимущества налицо, не надо стоять над чашей и держать его в руках. Включил, можно заняться чем то еще. Модель выбирала в основном по внешнему виду. Еще немалую роль сыграла цена. Он недорогой ,симпатично смотрится на кухне и может всё что мне нужно. Проблем в использовании не было, хотя первое время практически не дня он у меня не стоял без работы. Сейчас использую пореже, но всё равно регулярно. Не подводит, рада покупке.
27.01.2019
Вообще данная продукция пришлась по душе необычным дизайном и доступной ценой. Теперь собираю коллекцию техники kitfort и не перестаю восхищаться. Качество отличное , удобство и простота в использовании , прекрасные консультанты горячей линии . Давно мечтала о планетарном миксере и остановила свой выбор на уже знакомой и любимой фирме ! С выбором не ошиблась , все нравится , различные скорости , удобная чаша , наличие разных насадок . Стильный и нужный прибор
Недостатки:
Единственный недостаток в том, что в наличии в магазинах Тюмени практически отсутсвует техника kitfort , поэтому приходится ждать )) но ожидание того стоит
Комментарий:
Никакого постороннего запаха, красивый( как с картинки) не шумный, множество скоростей и простота в использовании