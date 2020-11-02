Объектив Sony 55-210 mm f:4.5-6.3 E (SEL-55210), серебристый

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|Этот товар можно купить в кредит
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|Бренд
|Sony
|Тип товара
|Объектив
|Адаптирован для видеосъемки
|нет
|Байонет
|Sony E
|Внутренняя фокусировка
|есть
|Диаметр фильтра
|49 мм
|Тип объектива
|телеобъектив
|Ультразвуковой привод
|нет
|Автофокус
|есть
|Диафрагма (F) при макс. фокусном расстоянии
|f/6.30
|Диафрагма (F) при мин. фокусном расстоянии
|f/4.50
|Макс. фокусное расстояние Zoom-объектива, мм
|210
|Мин. фокусное расстояние Zoom-объектива/фокусное расстояние фикс-объектива, мм
|55
|Стабилизатор изображения
|есть
|Фокусное расстояние
|переменное
|Вес, кг
|0.345
|Основные характеристики
|Тип объектива
|телеобъектив Zoom
|Фокусное расстояние
|55 - 210 мм
|Диафрагма
|F4.50 - F6.30
|Минимальная диафрагма
|F32
|Крепление
|Sony E
|Стабилизация изображения
|есть
|Автоматическая фокусировка
|есть
|Конструкция
|Число элементов / групп элементов
|13 / 9
|Число асферических элементов
|2
|Число лепестков диафрагмы
|7
|Размеры (D x L)
|63.8 x 108 мм
|Вес
|345 г
|Параметры съемки
|Минимальное расстояние фокусировки
|1 м
|Дополнительная информация
|Внутренняя фокусировка
|есть
|Диаметр резьбы для светофильтра
|49 мм
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