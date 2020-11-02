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Фотокамера моментальной печати Fujifilm Instax 70 Mini Black

Артикул: 103540
  • Фотокамера моментальной печати Fujifilm Instax 70 Mini Black - фото 1
  • Фотокамера моментальной печати Fujifilm Instax 70 Mini Black - фото 2
Фотокамера моментальной печати Fujifilm Instax 70 Mini Black - фото 1
Фотокамера моментальной печати Fujifilm Instax 70 Mini Black - фото 2
9 895 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Артикул: 103540
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БрендFujifilm
Тип товараФотокамера моментальной печати

Fujifilm Instax Mini 70 – это компактная фотокамера с возможностью моментальной печати. При помощи этой камеры вы сможете тут же распечатать только что отснятый кадр.

Размер фотографии составляет 62 x 46мм.

Такая карточка станет отличным памятным сувениром.

Камера питается от двух батареек CR2/DL CR2, их ресурса хватит на 40 картриджей фотобумаги (по результатам исследований компании производителя). Для снимков используется специальная фотобумага Instax Mini.

ОСОБЕННОСТИ:

  • Настройки камеры позволяют подобрать оптимальный режим съемки.
  • Уровень освещенности, диафрагма, выдержка устанавливаются автоматически.
  • Фокусное расстояние составляет 60 мм.
  • У камеры есть встроенная вспышка со специальным режимом заполняющей вспышки, чтобы объект не сливался с задним планом.
  • Фотоаппарат автоматически определяет яркость фона и в зависимости от него настроит экспозицию. Таким образом, все объекты на снимке получаются одинаково яркими.
  • В режиме Hi key повышается яркость кадра, чтобы сгладить тон кожи.
  • Есть специальный режим для любителей «селфи». На объективе расположено маленькое зеркальце, чтобы вы точно могли узнать, что попали в кадр.
  • Немаловажной деталью является выдвижной объектив с возможностью съемки до 30 см до объекта.
  • У камеры 3 режима фокусировки: макро (0,3 м - 0,6 м), обычный (0,6 м - 3 м) и режим пейзажной съемки (от 3 м и больше).
  • Универсальный видоискатель с возможностью поиска объекта.

У фотоаппарата с моментальной печатью Fujifilm Instax Mini 70 на монохромном дисплее отображается режим съемки (Selfie, Macro, Landscape, Fill-in Flash, Hi-Key), таймера автоспуска, а также счетчик оставшихся кадров, что позволит всегда знать о том, когда требуется загрузить новую фотобумагу.

Такой фотоаппарат пришел на смену громоздким фотокамерам прошлого. Его всегда можно взять с собой и оставить друзьям на память яркие фотографии.



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