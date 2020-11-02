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Картридж Cactus CS-C4908 №940 (пурпурный) для OfficeJet PRO 8000/8500

Артикул: 10222
  • Картридж Cactus CS-C4908 №940 (пурпурный) для OfficeJet PRO 8000/8500 - фото 1
  • Картридж Cactus CS-C4908 №940 (пурпурный) для OfficeJet PRO 8000/8500 - фото 2
  • Картридж Cactus CS-C4908 №940 (пурпурный) для OfficeJet PRO 8000/8500 - фото 3
  • Картридж Cactus CS-C4908 №940 (пурпурный) для OfficeJet PRO 8000/8500 - фото 4
Картридж Cactus CS-C4908 №940 (пурпурный) для OfficeJet PRO 8000/8500 - фото 1
Картридж Cactus CS-C4908 №940 (пурпурный) для OfficeJet PRO 8000/8500 - фото 2
Картридж Cactus CS-C4908 №940 (пурпурный) для OfficeJet PRO 8000/8500 - фото 3
Картридж Cactus CS-C4908 №940 (пурпурный) для OfficeJet PRO 8000/8500 - фото 4
520 руб. 
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Артикул: 10222
В наличии
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Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендCA
Тип товара
Совместимостьдля HP
Цветпурпурный
Емкость картриджастандартная
Поддерживаемые модели принтеровOfficeJet 8000, OfficeJet 8500, OfficeJet 8500a, OfficeJet 8500a Plus
CACTUS – активно развивающийся бренд, который задает новые стандарты для рынка совместимых расходных материалов. Благодаря своей энергичности и гибкости CACTUS находит оптимальные решения для печати дома и в офисе – больше нет необходимости выбирать между комфортом, качеством печати и ее стоимостью.


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Картридж Cactus CS-C4908 №940 (пурпурный) для OfficeJet PRO 8000/8500 - данный товар вы можете купить по цене по цене 520 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(861)205-74-98 в Краснодаре.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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