Утюги Econ

Серия Основной цвет белый бирюзовый бордовый голубой желтый коричневый красный мятный розовый серый синий сиреневый черный Дополнительный цвет белый бордовый голубой красный розовый серый синий сиреневый черный Максимальная мощность, Вт 800 1000 1200 2000 2200 2400 2500 2600 2800 2900 3000 Парогенератор Материал подошвы Eloxal Plus алюминий антипригарное покрытие керамика нержавеющая сталь Насадка для деликатных тканей Паровой удар 200 г/мин 84 г/мин да есть нет Расход при паровом ударе, г./мин. 30 35 40 45 50 65 90 95 100 120 130 140 145 150 160 170 180 190 200 210 260 Объем резервуара для воды 0.2 л 0.3 л 0.35 л 1300 мл 150 мл 180 мл 200 мл 220 мл 240 мл 250 мл 270 мл 280 мл 300 мл 310 мл 320 мл 330 мл 340 мл 350 мл 360 мл 380 мл 400 мл 470 мл 500 мл 70 мл 220 300 Длина сетевого шнура 1,5 м 1,6 м 1,65 м 1,8 1,8 м 1,86 м 1,9 1,9 м 1.6 м 1.65 м 1.8 м 1.9 м 1.95 м 2 2 м 2,1 м 2,5 2,5 м 3 3 м Функции и особенности Антикапельная система автоматическое отключение автоотключение анти капля антикапля антинакипь вертикальное отпаривание желобок для пуговиц защита от накипи защита от накипи и самоочистка защита от перегрева индикация включения постоянная подача пара противокапельная система разбрызгивание распылитель само очистка самоочистка система защиты от накипи система очистки система самоочистки увлажнение функция разбрызгивания электронное управление