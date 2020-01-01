Цветные лазерные МФУ с Wi-Fi

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Сетевой принтер

нет

да

Поддержка Wi-Fi

нет

есть

да

Интерфейс подключения

Цвет печати

Особенности

100 изображений в минуту

2 слота ekuio

47 страниц в минуту

7-дюймовый цветной сенсорный дисплей панели управления для простой и удобной навигации

Apple AirPrint

Apple AirPrint (iOS)

Apple® AirPrint™

Card-Reader

GDI

Google Cloud Print

Google Cloud Print™

Mopria (Android)

Mopria®

Ricoh Smart Device Print&Scan

Xerox® Print Service для Android™

apple airprint (ios)

ftp

nfc.

pcl 5e1

pcl6

twain

twain (usb)

twain-сканирование

twain-сканирование (usb

wia scan

wia-сканирование

wsd

wsd сканирование

wsd(wia)-сканирование (usb

wsd-сканирование

Беспрецедентная поддержка мобильной печати

Встроенный ЖК-дисплей цветной. Диагональ дисплея 4,3.. Сенсорный дисплей

Двусторонняя печать

До 45 страниц черно-белой печати формата А4 в минуту

Долговечные компоненты для непревзойденной надежности и эффективности

Компактный дизайн и широкий набор функций

Контроль с ПК или мобильного устройства

Повышенная производительность

Поддержка Google Cloud Print

Сниженный уровень энергопотребления для экономии электроэнергии

в карту памяти ппзу (usb флеш)

в почту

включая эргономичный внутренний финишер

впечатляющие возможности кастомизации благодаря платформе hypas™

встроенная телефонная трубка

встроенные функции безопасности выс

гибкие возможности обработки до 7 150 листов бумаги различных форматов (от a6 до sra3)

глянцевой бумаге

двусторонняя печать

до 32/16 страниц черно-белой/цветной печати формата а4/a3 в минуту

до 55 страниц черно-белой печати формата а4 в минуту

долговечные компоненты для непревзойденной надежности и эффективности

дополнительные картриджи увеличенной емкости

дополнительный картридж увеличенной емкости

дополнительный слот для sd/sdhc карты.

идеальное качество и высокая ск

компактная конструкция оптимизирована для небольших и домашних офисов

компактный дизайн и широкий набор функций

комплексная поддержка всех самых современных мобильных технологий

конвертах

копирование

копирование и сканирование

матовой бумаге

на ftp (ftp через ssl)

на smb

на smbv3 сервер

на usb накопитель

на usb-носитель

на запоминающее устройство через интерфейс usb

наличие факса

печать

печать на карточках

печать на: карточках

пленках

по протоколу twain

повышение производительности и экономия времени с помощью датчика обнаружения человека

превосходное качество изображения благодаря передовой технологии цветопередачи

прием/отправка факса напрямую на компьютер

производительные финишные опции

протокол twain (usb)

разъем для дополнительной карты compactflash.

с отправкой на ftp

с отправкой на ftp (ftp через ssl)

с отправкой по протоколу smb

с отправкой по протоколу smbv3

светодиодная печать

сенсорный экран 4,3

сетевое twain-сканирование

сетевое)

сетевой факс

сканирование

сканирование в общую папку на рс

сканирование в электронную почту

сканирование и факс

сканирование и факс (только для M3645dn) в стандартной комплектации

сканирование и факс в стандартной комплектации

сканирование на e-mail

сканирование с отправкой по электронной почте

сканирование с отправкой по электронной почте (smtp)

слот для дополнительного внутреннего сервера печати или твердотельного накопителя и дополнительного факса

слот для дополнительной карты sd

слот для опциональной карты compactflash.

сниженный уровень энергопотребления для экономии электроэнергии

твердотельный накопитель (ssd) на 128 гб.

телефонная трубка

технология hp auto-on/auto-off

функция hp eprint

функция wi-fi direct

цветная сенсорная панель диагональю 4,3 дюйма

цветной ЖК-дисплей

цветной ЖК-дисплей с диагональю 10,1 (25,6 см)

цветной поворотный сенсорный 7-дюймовый экран

цветной сенсорный ЖК-дисплей диагональю 17,6 см

цветной сенсорный ЖК-дисплей с диагональю 17,8 см (7)

цветной сенсорный ЖК-дисплей с диагональю 25,6 см (10,1)

цветной сенсорный ЖК-экран 12,7 см

цветной сенсорный дисплей

цветной сенсорный экран размером 9 (22,8 см)

через сетевые службы на устройствах (wsd)

четырехстрочный ЖК-дисплей

этикетках

язык принтера ufrii-lt