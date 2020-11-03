8(800)505-43-75
Поиск по сайту
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Личный кабинет
Каталог товаров
Каталог товаров
 
Главная Товары для спорта и отдыха Все для плавания и пляжа Шапочки для плавания Noname Шапочка для плавания ткань прорезин PU, эффект 3D желтый H390-4 390-4 H

Шапочка для плавания ткань прорезин PU, эффект 3D желтый H390-4 390-4 H

Артикул: 96939
Шапочка для плавания ткань прорезин PU, эффект 3D желтый H390-4 390-4 H
390 руб. 
Купить
Артикул: 96939
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя
Поделиться:
Получить подарок
БрендNoname
Тип товараШапочка для плавания
Цветжелтый
Материалпрорезиненная ткань
Шапочка для плавания с 3D эффектом, современная комбинированная технология - снаружи водонепроницаемое силиконовое напыление на тканевой основе. Тканевые шапочки выбирают те, кому важнее удобство, отсутствие давления на голову, а не полная водонепроницаемость. Изготовленная из высококачественного материала, шапочка не вызывает раздражения кожи, что очень важно. Тканевые шапочки отлично подходят для плавания, так как не доставляют вообще никаких неудобств. Благодаря прорезиненному материалу, ткань не будет пропускать влагу как обычная тканевая шапочка


Для добавления отзыва войдите в личный кабинет

Отзывы
Отзыв - отличная возможность поделиться с другими
информацией о товаре на основе своего опыта.
Станьте первым, кто оставил отзыв.

Оставить отзыв

Самовывоз невозможен
Шапочка для плавания ткань прорезин PU, эффект 3D желтый H390-4 390-4 H - подробное описание, характеристики, фото и стоимость указаны на карточке товара. Чтобы купить товар онлайн по цене 390 руб. в интернет-магазине КотоФото - добавьте товар в корзину. Уточнить детали можете по телефону 8(800)505-43-75 в Казани.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

Похожие товары

Быстрая и надежная доставка в вашем городеБыстрая и надежная доставка в вашем городе
Удобные способы оплаты онлайн или при полученииУдобные способы оплаты онлайн или при получении
Весь ассортимент сертифицирован для РФВесь ассортимент сертифицирован для РФ
Отличный сервис и официальная гарантияОтличный сервис и официальная гарантия
КотоФото
Принимаем банковские карты
Принимаем банковские карты
Банк-партнер
Банк-партнер
Яндекс.Маркет
Мы на Яндекс.Маркете

Телефон для звонков в Казани

8 (800) 505-43-75

Круглосуточная горячая линия

8 (800) 505-43-75Звонок по России бесплатный

Электронная почта

info@kotofoto.ru

Интернет-гипермаркет актуальных товаров «КотоФото»© 2008–2020. Все цены указаны в рублях РФ.
Наши реквизиты для юридических лицПолитика конфиденциальностиКарты сайта
Загрузка...
Загрузка...