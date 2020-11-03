Ящик Plano 7602-00 с 2х уровневой ситемой хранения приманок с быстрым доступом к приманкам

Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
|Бренд
|Noname
|Тип товара
|Ящик
|Габаритные размеры, см
|38,7х24,1х17,1
|Материал
|пластик
|Дополнительно
|замки из нержавеющей латуни.
|Особенности
|Верхнее отделение с 10 отсеками
Описание
Описание отсутствует
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