Ящик Plano 1354-00 с 4 коробками и верхним отсеком для аксессуаров

Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
|Бренд
|Noname
|Тип товара
|Ящик
|Габаритные размеры, см
|28х18,4х25,4
|Материал
|пластик
|Дополнительно
|замок-защелка Snap-Lock
|Особенности
|Размер коробок – 232x127x32мм.
Описание
4-BY® RACK SYSTEM™ 1354-00
• 4-BY® Rack System™
• Комплектуется четырьмя коробками ProLatch™ StowAway® серии 3500
• Под крышкой отделение для крупных предметов
• Прочная передняя дверца DuraView™
• Цвет: красный металлик/ серебристый
• 280х184х254мм.
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