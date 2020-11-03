Сумка Rapala Limited Lure Bag

Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
|Бренд
|Limit
|Тип товара
|Сумка
|Габаритные размеры, см
|15х20х20
|Материал
|непромокаемая синтетическая ткань и сетка.
|Дополнительно
|Вес 650 г
|Особенности
|Набедренный ремень с пряжкой быстрого сброса
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