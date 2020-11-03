102 Колготки компрессионные 15-17 мм рт.ст.(цв.телесный) №1

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|Бренд
|ERGOFORMA
|Тип товара
|Колготки
|Цвет
|телесный
|Размер
|1
|Класс компрессии
|профилактический
«Колготки антиварикозные профилактические» выполнены из комбинированных материалов. Профилактический антиварикозный трикотаж обладает компрессионным воздействием на подлежащие мягкие ткани (15-18 мм ртутного столба). Способствует нормализации оттока венозной крови за счет градуированной компрессии на мышцы и венозную стенку. В области щиколотки и голеностопного сустава компрессия составляет 100%, ниже коленного сустава компрессия уже 70%, а в верхней трети бедра – не более 40% от начального значения. Постепенное снижение компрессии позволяет нормализовать отток жидкости из нижних отделов ног, защищает венозную стенку от деформации и ускоряет ток крови, что упрощает и нормализует работу венозной помпы. Специальная высокотехнологичная вязка компрессионного трикотажа позволяет оказывать дозированное давление в течение всего дня. Использование компрессионного трикотажа - общепризнанный метод профилактики и лечения болезней вен нижних конечностей. Доказано, что использование компрессионного трикотажа оказывает лучшее воздействие на стенки вен нежели эластичное бинтование, при котором невозможно создать градуированное компрессионное воздействие.
Характеристики: колготы из эластичного материала. Шортики без компрессионного воздействия
Показания к применению:
Наследственная предрасположенность, избыточный вес, целлюлит, беременность, прием гормональных контрацептивов, длительные статические нагрузки, авиаперелеты, длительные поездки на транспорте (автомобиль, автобус, поезд), сидячая работа, работа «на ногах», занятия спортом.
Результат применения:
Увеличение скорости оттока венозной крови от периферии к центру, предотвращение обратного тока крови по венам, уменьшение отеков на ногах и ощущения тяжести, снижение риска тромбоза вен нижних конечностей.
Надевать компрессионный трикотаж утром, сразу после того как встали с кровати. После завершения утренних гигиенических процедур необходимо полежать в течение 5 – 10 минут, приподняв ноги под углом 30 – 45 градусов относительно горизонтальной поверхности (для нормализации оттока венозной крови). Компрессионный трикотаж носится целый день без перерывов.
Состав: полиамид – 82%, эластан 18%
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