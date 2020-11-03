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Сварочный аппарат ТОРУС Торус-250 ЭКСТРА+КОМПЛЕКТ

Артикул: 95977
Сварочный аппарат инверторный Торус 250+комплект
22 040 руб. 
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+ 254 КэтКоинов
Артикул: 95977
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 1 год
Этот товар можно купить в рассрочку от 3 674 руб./месяц 
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БрендТорус
Тип товараСварочный инвертор
Макс. сварочный ток при непрерывной работе250 А
Мощность8.2 кВт
Питаниеинвертор
Плазменная резканет
Продолжительность включения при максимальном токе8 мин.
Рекомендуемая мощность генератора5.9 кВт
Степень защитыIP21
Температурный диапазон работыот 40°C до -5°C
Тип выходного токапостоянный
Типы сваркиручная дуговая сварка (MMA)
Типы сваркиаргонодуговая сварка (TIG)
Форсаж дугинет
Высота, см19
Длина, см30
Ширина, см12
Вес, кг5.7
с комплектом сварочных проводов, мощность - 8.2 кВт, тип сварки - аргонодуговая, ручная дуговая, периодичность работы при максимальной нагрузке - 80%


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Самовывоз невозможен
Сварочный аппарат ТОРУС Торус-250 ЭКСТРА+КОМПЛЕКТ - стоимость товара 22040 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(800)505-43-75 в Казани, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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