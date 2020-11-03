Сварочный аппарат инверторный Сварог ARC 250 (R112)

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|Бренд
|Сварог
|Тип товара
|Сварочный инвертор
|Макс. сварочный ток при непрерывной работе
|220 А
|Мощность
|7 кВт
|Питание
|инвертор
|Плазменная резка
|нет
|Продолжительность включения при максимальном токе
|6 мин.
|Рекомендуемая мощность генератора
|4.2 кВт
|Степень защиты
|IP23
|Температурный диапазон работы
|от 40°C до -5°C
|Тип выходного тока
|постоянный
|Типы сварки
|ручная дуговая сварка (MMA)
|Форсаж дуги
|есть
|Высота, см
|48
|Длина, см
|35.5
|Ширина, см
|20.5
|Вес, кг
|15.5
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