Точило Зубр ЗТШМ-150/686Л

Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
|Бренд
|Зубр
|Тип товара
|Точило
|Вес, кг
|8.4
|Высота, см
|34
|Габариты (ШхВхГ)
|150 мм
|Диаметр диска
|32 мм
|Длина, см
|21
|Количество скоростей
|1
|Комплект поставки
|Станок, Заточной круг, Шлифовальная лента, Защитный экран.
|Мощность
|250 Вт
|Скорость вращения
|2950 об/мин
|Ширина, см
|41.5
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