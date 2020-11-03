Плиткорез электрический Elitech ПЭ 450

Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
|Бренд
|Elitech
|Тип товара
|Плиткорез
|Диаметр диска
|115 мм
|Диаметр посадочного отверстия
|22.2 мм
|Мощность, Вт
|450
|Максимальная глубина пропила
|23 мм
|Максимальная глубина пропила под углом
|16 мм
|Ширина, см
|39
|Вес, кг
|4.44
|Высота, см
|12
|Длина, см
|39
Телефон для звонков в Казани
Круглосуточная горячая линия
8 (800) 505-43-75Звонок по России бесплатный
Электронная почта
Для добавления отзыва войдите в личный кабинет
информацией о товаре на основе своего опыта.
Станьте первым, кто оставил отзыв.
Оставить отзыв