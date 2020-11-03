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Плиткорез электрический Elitech ПЭ 450

Артикул: 95777
Плиткорез электрический Elitech ПЭ 450
5 080 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Артикул: 95777
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БрендElitech
Тип товараПлиткорез
Диаметр диска115 мм
Диаметр посадочного отверстия22.2 мм
Мощность, Вт450
Максимальная глубина пропила23 мм
Максимальная глубина пропила под углом16 мм
Ширина, см39
Вес, кг4.44
Высота, см12
Длина, см39
Мощность - 450 Вт, глубина пропила - 23 мм


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Самовывоз невозможен
Плиткорез электрический Elitech ПЭ 450 - стоимость товара 5080 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(800)505-43-75 в Казани, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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