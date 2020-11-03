Маска сварочная Хамелеон Aurora S777c (9-13DIN) CARBON

Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
|Бренд
|Aurora
|Тип товара
|Маска сварочная
|Автоматическое включение
|да
|Максимальная степень затемненности
|13 DIN
|Минимальная степень затемненности
|9 DIN
|Вес, кг
|0.4
|Высота экрана
|45 мм
|Ширина экрана
|99 мм
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