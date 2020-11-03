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Лампа солевая Zenet Скала 7-10 кг

Артикул: 93946
  • Лампа солевая Zenet Скала 7-10 кг - фото 1
  • Лампа солевая Zenet Скала 7-10 кг - фото 2
Лампа солевая Zenet Скала 7-10 кг - фото 1
Лампа солевая Zenet Скала 7-10 кг - фото 2
2 240 руб. 
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+ 93 КэтКоинов
Артикул: 93946
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 1 год
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БрендZenet
Тип товараЛампа солевая
Материал плафонасоль природная
Обслуживаемая площадь30 кв. м
Цветоранжевый
Мощность, Вт15
Тип цоколяE14
Ионизацияда
Питание от USBнет
Питание от сетиесть
ПроизводствоПакистан
Высота, см26
Длина, см17
Ширина, см17
Вес, кг10

Обратите внимание: в интернет-магазине КотоФото вы также можете купить ингалятор для домашнего использования.



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Самовывоз невозможен
Лампа солевая Zenet Скала 7-10 кг - стоимость товара 2240 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(800)505-43-75 в Казани. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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