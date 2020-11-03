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Лобзик Энкор ЛЭ-750/80Э

Артикул: 93703
Лобзик Энкор ЛЭ-750/80Э
3 160 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Артикул: 93703
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БрендЭнкор
Тип товараЛобзик электрический
Антивибрационная системада
Маятниковый ходесть
Сдув опилокнет
Регулировка частоты ходаесть
Подключение пылесосаесть
Обрезиненная рукояткада
Быстрозажимное крепление пилкинет
Мощность750 Вт
Глубина пропила стали10 мм
Глубина пропила дерева80 мм
Глубина пропила алюминия10 мм
Частота движения пилки800-3000 ход/мин
Лазерный маркернет
Питаниеот сети
Плавный пускнет
Подсветканет
В кейсенет
Вес, кг1.7
Для прямолинейного и криволинейного распила.


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Самовывоз невозможен
Лобзик Энкор ЛЭ-750/80Э - стоимость товара 3160 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(800)505-43-75 в Казани, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
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