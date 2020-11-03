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Лобзик Фиолент ПМ5-720Э Кейс

Артикул: 93652
Лобзик Фиолент ПМ5-720Э Кейс
5 150 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Артикул: 93652
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БрендФиолент
Тип товараЛобзик электрический
Антивибрационная системанет
Быстрозажимное крепление пилкинет
Частота движения пилки0-2800 ход/мин
Сдув опилокесть
Регулировка частоты ходаесть
Подключение пылесосаесть
Обрезиненная рукоятканет
Мощность720 Вт
Маятниковый ходесть
Глубина пропила стали10 мм
Глубина пропила дерева115 мм
Глубина пропила алюминия20 мм
Лазерный маркернет
Питаниеот сети
Плавный пускнет
Подсветканет
В кейседа
Длина, см23.5
Ширина, см8
Высота, см20.5
Вес, кг2.25
Для прямолинейного и криволинейного распила.


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Самовывоз невозможен
Лобзик Фиолент ПМ5-720Э Кейс - этот товар вы можете купить по цене 5150 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(800)505-43-75 в Казани.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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