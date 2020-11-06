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Пила сабельная Калибр ЭСП-800

Артикул: 93595
Пила сабельная Калибр ЭСП-800
4 610 руб. 
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+ 94 КэтКоинов
Артикул: 93595
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 1 год
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БрендКалибр
Тип товараПила сабельная
Конструкцияручная
Глубина пропила105 мм
Лазерный маркернет
Мощность800 Вт 
Скорость вращения2800 ход/мин
В кейсенет
Пылесборникнет
Электронная защита от перегрузокнет
Фиксация шпинделянет
Тормоз двигателянет
Состояние товарановый
Размер хода20 мм
Плавный пускнет
Подключение пылесосанет
Плавная регулировка скоростиесть
Питаниеот сети
Количество скоростей работы1
Электронная регулировка частоты вращенияда
Длина, см47
Ширина, см9
Высота, см19
Вес, кг2.4
Сабельная пила, мощность 800 Вт, плавная регулировка скорости, вес 2.4 кг


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Самовывоз невозможен
Пила сабельная Калибр ЭСП-800 - стоимость товара 4610 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(800)505-43-75 в Казани, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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