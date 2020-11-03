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Перфоратор Зубр ЗП-18-470

Артикул: 93503
Перфоратор Зубр ЗП-18-470
4 920 руб. 
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+ 73 КэтКоинов
Артикул: 93503
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 36 месяцев
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БрендЗубр
Тип товараПерфораторы
Потребляемая мощность470 Вт
Макс. диаметр сверления (бетон)18 мм
Режим долблениеда
Режим сверлениеда
Минимальный диаметр патрона10 мм
Макс. энергия удара1.4 Дж
Макс. диаметр сверления (металл)8 мм
Макс. диаметр сверления (дерево)20 мм
Режим шуруповертада
Реверсда
Дополнительные щетки в комплектенет
Тип крепления бураSDS-Plus
Быстрозажимной патрон в комплектенет
Тормоз двигателянет
Фиксация шпинделяда
Электронная защита от перегрузокнет
Антивибрационная системанет
Ограничитель глубины сверленияесть
Пылесборникнет
Предохранительная муфтада
Питаниесеть
Блокировка кнопки включенияда
Ключевой патрон в комплектенет
Дополнительная рукояткаесть
Электронная регулировка частоты вращенияда
Ширина, см24
Длина, см36
Высота, см36
Вес, кг2.6
Два режима работы. Мощность - 470 Вт. Сила удара - 1.4 Дж


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Теги товара: SDS PLUS, SDS PLUS 750 вт, Сетевые.


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Перфоратор Зубр ЗП-18-470 – стоимость товара 4920 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(800)505-43-75 в Казани. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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