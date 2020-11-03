8(800)505-43-75
Поиск по сайту
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Личный кабинет
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Многофункциональный инструмент Диолд МЭВ-0,34 МФ (кейс)

Артикул: 93347
Многофункциональный инструмент Диолд МЭВ-0,34 МФ (кейс)
3 840 руб. 
3 945 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Артикул: 93347
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
Поделиться:
Получить подарок
БрендДиолд
Тип товараМногофункциональный инструмент
Вес, кг1.45
Возможностиблокировка кнопки включения, регулировка частоты вращения
Дополнительная рукояткаесть
Кейс в комплектеесть
Крепление листалипучка
Макс. частота колебания платформы21000 кол./мин.
Потребляемая мощность340 Вт
Тип машиныреноватор

Многофункциональный инструмент Диолд МЭВ-0.34 МФК предназначен для проведения широкого спектра отделочных и ремонтных работ. Различная оснастка, устанавливаемая на инструмент, позволяет производить шлифовку, пиление и резание различных материалов. Обладает небольшим весом и компактными размерами. Питание - от бытовой электросети.

Особенности:

  • Скорость регулируется плавно;
  • Имеется возможность подключения пылесоса;
  • Колебания - 1.5 градуса;
  • Корпус с прорезиненными накладками.

Комплектация:

  • Многофункциональный инструмент Диолд МЭВ-0.34 МФК;
  • Дельта-платформа;
  • Сегментированный диск;
  • Шабер;
  • Пильное полотно;
  • Листы для шлифования;
  • Кейс.


Смотрите также: Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые.


Для добавления отзыва войдите в личный кабинет

Отзывы
Отзыв - отличная возможность поделиться с другими
информацией о товаре на основе своего опыта.
Станьте первым, кто оставил отзыв.

Оставить отзыв

Самовывоз невозможен
Многофункциональный инструмент Диолд МЭВ-0,34 МФ (кейс) - данный товар вы можете купить по цене по цене 3840 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(800)505-43-75 в Казани.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Быстрая и надежная доставка в вашем городеБыстрая и надежная доставка в вашем городе
Удобные способы оплаты онлайн или при полученииУдобные способы оплаты онлайн или при получении
Весь ассортимент сертифицирован для РФВесь ассортимент сертифицирован для РФ
Отличный сервис и официальная гарантияОтличный сервис и официальная гарантия
КотоФото
Принимаем банковские карты
Принимаем банковские карты
Банк-партнер
Банк-партнер
Яндекс.Маркет
Мы на Яндекс.Маркете

Телефон для звонков в Казани

8 (800) 505-43-75

Круглосуточная горячая линия

8 (800) 505-43-75Звонок по России бесплатный

Электронная почта

info@kotofoto.ru

Интернет-гипермаркет актуальных товаров «КотоФото»© 2008–2020. Все цены указаны в рублях РФ.
Наши реквизиты для юридических лицПолитика конфиденциальностиКарты сайта
Загрузка...
Загрузка...