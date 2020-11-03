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Перфоратор Sturm! RH25901

Артикул: 93294
  • Перфоратор Sturm! RH25901 - фото 1
  • Перфоратор Sturm! RH25901 - фото 2
  • Перфоратор Sturm! RH25901 - фото 3
Перфоратор Sturm! RH25901 - фото 1
Перфоратор Sturm! RH25901 - фото 2
Перфоратор Sturm! RH25901 - фото 3
6 110 руб. 
6 420 руб. 
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+ 152 КэтКоинов
Артикул: 93294
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя
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БрендSturm!
Тип товараПерфоратор
Реверснет
Быстрозажимной патрон в комплектенет
Тип крепления бураSDS-Plus
Дополнительные щетки в комплектеда
Режим шуруповертанет
Макс. диаметр сверления (бетон)26 мм
Макс. энергия удара4 Дж
Минимальный диаметр патрона10 мм
Режим сверлениеда
Режим долблениеда
Потребляемая мощность900 Вт
Антивибрационная системанет
Электронная защита от перегрузокнет
Фиксация шпинделянет
Тормоз двигателянет
Питаниесеть
Пылесборникнет
Предохранительная муфтада
Блокировка кнопки включениянет
Ограничитель глубины сверленияесть
Ключевой патрон в комплектенет
Дополнительная рукояткаесть
Электронная регулировка частоты вращениянет
Ширина, см10.5
Длина, см42
Высота, см33
Вес, кг6.76
Три режима работы. Мощность - 900 Вт. Сила удара - 4 Дж


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Перфоратор Sturm! RH25901 - по цене 6110 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(800)505-43-75 в Казани.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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