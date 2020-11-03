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Угловая шлифовальная машина (болгарка) Status SA180S

Артикул: 93225
Угловая шлифовальная машина (болгарка) Status SA180S
6 190 руб. 
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+ 108 КэтКоинов
Артикул: 93225
В наличии
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Официальная гарантия производителя
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БрендStatus
Тип товараШлифмашина угловая
Мощность1800 Вт
Тормоз двигателянет
Диаметр диска180 мм
Диаметр посадочного отверстия22.5 мм
Дополнительная рукояткаесть
Макс. частота вращения диска8500 об/мин
Блокировка кнопки включенияда
Регулировка частоты вращениянет
Пылесборникнет
Питаниеот сети
Защита от перегрузокнет
В кейсенет
Фиксация шпинделяда
Длина, см40
Ширина, см15
Высота, см15
Вес, кг5.5
Шлифмашина угловая, питание - от сети, мощность - 1800 Вт


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Самовывоз невозможен
Угловая шлифовальная машина (болгарка) Status SA180S - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 6190 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(800)505-43-75 в Казани, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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