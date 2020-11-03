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Лопата Fit 77235 саперная, складная, 570мм, лезвие 20см Артикул: 93002

1 270 руб.

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Лопата Fit 77235 саперная, складная, 570мм, лезвие 20см - по цене 1270 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(800)505-43-75 в Казани.

Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке

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