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Стационарная циркулярная пила для продольного и поперечного распила. Возможность подключения оборудования для сухой и влажной уборки.

Станок распиловочный Einhell TC-TS 2025 U - по цене 17760 руб. в Казани. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(800)505-43-75 в Казани. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.