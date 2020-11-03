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Дрель ударная DeWalt DWD522KS

Артикул: 92849
Дрель ударная DeWalt DWD522KS
19 590 руб. 
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+ 341 КэтКоинов
Артикул: 92849
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 3 года
Этот товар можно купить в рассрочку от 3 265 руб./месяц 
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БрендDeWalt
Тип товараДрель ударная
Блокировка кнопки включенияда
Мощность950 Вт
Фиксация шпинделянет
Ударный механизмда
Тормоз двигателянет
Тип патронабыстрозажимной
Пылесборникнет
Предохранительная муфтада
Питаниеот сети
Ограничитель глубины сверленияда
Максимальный крутящий момент40 Нм
Макс. количество ударов в минуту56000 уд./мин.
Макс. диаметр сверления (металл)13 мм
Макс. диаметр сверления (дерево)40 мм
Макс. диаметр сверления (бетон)20 мм
Лампа точечной подсветкинет
Импульсный режимнет
Дополнительная рукояткада
Электронная регулировка частоты вращенияда
В кейседа
Длина, см47.5
Высота, см35.5
Электронная защита от перегрузокнет
Вес, кг5.16
питание - от сети, мощность - 950 Вт


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Дрель ударная DeWalt DWD522KS - данный товар вы можете купить по цене по цене 19590 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(800)505-43-75 в Казани.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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