Пила циркулярная Hammer Flex CRP750А 2000Вт 4500об/мин 210x30мм макс.пропил 73мм уцененный

Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
|Бренд
|Hammer
|Тип товара
|Пила циркулярная
|Состояние товара
|уцененный
Пила циркулярная Hammer Flex CRP750А
Причина уценки: замена ротора и угольной щетки.
Гарантия: 14 дней
Внешний вид: незначительные следы эксплуатации
Спецификация:
Комплектация:
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