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Жидкость Thetford АкваКемГрин 1,5л

Артикул: 92195
Жидкость Thetford АкваКемГрин 1,5л
1 490 руб. 
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+ 50 КэтКоинов
Артикул: 92195
В наличии
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БрендNoname
Тип товара

Жидкость Thetford Aqua Kem Green 1,5 л предназначена для биотуалетов Тетфорд. Нижняя часть биотуалета представляет собой приемник отходов, куда заливается дезодорирующая жидкость. Благодаря применению специального раствора, происходит расщепление твердых отходов, а также используемой туалетной бумаги.

Преимуществом данного средства является надежное избавление от неприятных запахов. Отработанный раствор легко удаляется из принимающего резервуара. Достаточно просто снять нижний уровень конструкции, повернуть патрубок вверх и слить жидкость в место утилизации.

Отработанную жидкость можно сливать в почву, не причиняя вреда растениям, т.к. в химический состав раствора не входят вредные формальдегидные соединения.

Все туалетные жидкости фирмы «Thetford» прошли тестирование и сертифицированы на экологическую безопасность. Состоят из органических солей.

Данная жидкость считается экологичной, ее можно выливать прямо в грядки, или в компостные ямы.



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Жидкость Thetford АкваКемГрин 1,5л - по цене 1490 руб. в Казани. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(800)505-43-75 в Казани. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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