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Обруч Массажный Сделай Талию D90См, 1Кг

Артикул: 90219
Обруч масс "Сделай талию" d90см, 1.0кг
590 руб. 
970 руб. 
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+ 50 КэтКоинов
Артикул: 90219
В наличии
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БрендСпорт-21
Тип товараОбруч
Вес, кгдля гимнастических упражнений
Обруч "Сделай Талию" рекомендуется, в первую очередь, тем,кто не может или не хочет использовать массажный хулахуп с насадками. Обруч эффективный, приятный для занятий, стильный и красивый.Массажный обруч (хулахуп) Сделай талию содержит полое герметичное кольцо, выполненное из первоклассного полиэтилена.Кольцо заполнено песком для придания веса и одето в амортизирующую эластичную рубашку из вспененного полиэтилена. Сложная конструкция покрыта защитным декоративный чехлом из трикотажного материала, который придает устройству неповторимый спортивный стиль. Кручение обруча способствует сжиганию калорий, уменьшению веса, улучшает состояние кожи, подтягивает и тонизирует ее, тренирует дыхательную систему и упражняет вестибулярный аппарат.


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Самовывоз невозможен
Обруч Массажный Сделай Талию D90См, 1Кг - подробное описание, характеристики, фото и стоимость указаны на карточке товара. Чтобы купить товар онлайн по цене 590 руб. в интернет-магазине КотоФото - добавьте товар в корзину. Уточнить детали можете по телефону 8(800)505-43-75 в Казани.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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