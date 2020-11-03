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Главная Товары для спорта и отдыха Товары для спорта Фитнес и аэробика Степ Платформа 2 Уровня Для Аэробики Ir97301 68*28*10/15См Черно-оранжевый

Степ Платформа 2 Уровня Для Аэробики Ir97301 68*28*10/15См Черно-оранжевый

Артикул: 90204
Степ-доска для аэробики IR97301 2 уровня 68*28*10/15см
920 руб. 
1 390 руб. 
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+ 50 КэтКоинов
Артикул: 90204
В наличии
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БрендIndigo
Тип товараСтеп-доска
Вес, кг10
Степ-аэробика очень эффективна для поддержания в тонусе мышц, а также безопасного сжигания лишнего подкожного жира. Степ-доска для аэробики IR97301 идеально подходит для степ-аэробики, кардиотренировки, тренировки нижней части тела и в целом для аэробики. Степ-платформа IR97301 имеет высококачественное нескользящее резиновое покрытие и регулируется по высоте 10 см -15 см благодаря встроенным подставкам. Эта профессиональная степ-платформа подходит для интенсивного использования.


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Степ Платформа 2 Уровня Для Аэробики Ir97301 68*28*10/15См Черно-оранжевый - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 920 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(800)505-43-75 в Казани.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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