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Душевой гарнитур Milardo 2601F70M16

Артикул: 89173
Душевой гарнитур Milardo 2601F70M16
990 руб. 
1 200 руб. 
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+ 50 КэтКоинов
Артикул: 89173
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 1 год
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Коллекция Shower Set
filter_noneТовар входит в коллекцию Shower Set

Коллекция Shower Set

БрендMilardo
Тип товараДушевой гарнитур
Душевая штанга (стойка)нет, только держатель
Наличие мыльницынет
Наличие полочкинет
Наличие крючканет
Диаметр ручного душа7.8 см
Кол-во режимов ручного душа1
Длина душевого шланга150 см
Страна бренда Россия
Цветхром
Вес, кг0.8
Гарнитур выполнен из современных, качественных, износостойких и не подверженных коррозии материалов. Отлично вписывается в интерьер современной ванной комнаты или душевой кабинки. Без стойки.


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Самовывоз невозможен
Душевой гарнитур Milardo 2601F70M16 - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 990 руб., вам надо позвонить по телефону 8(800)505-43-75 в Казани, или оформить покупку в личном кабинете.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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