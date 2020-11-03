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Полотенцедержатель кольцо Iddis Calipso CALSBO0i51

Артикул: 89050
Полотенцедержатель кольцо Iddis Calipso CALSBO0i51
1 540 руб. 

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Артикул: 89050
В наличии
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Коллекция Calipso
filter_noneТовар входит в коллекцию Calipso

Коллекция Calipso

БрендIddis
Тип товараПолотенцедержатели
Исполнениелатунь
Установка (монтаж)подвесной
Длина, см16.8
Ширина, см3.5
Высота, см18.6
Вес, кг0.3
Полотенцедержатель кольцо Iddis. Материал: латунь. Установка: настенная.


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Самовывоз невозможен
Полотенцедержатель кольцо Iddis Calipso CALSBO0i51 – стоимость товара 1540 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(800)505-43-75 в Казани. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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