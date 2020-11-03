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Смеситель для умывальника Iddis Leaf LEASB00I01

Артикул: 88386
  • Смеситель для умывальника Iddis Leaf LEASB00I01 - фото 1
  • Смеситель для умывальника Iddis Leaf LEASB00I01 - фото 2
Смеситель для умывальника Iddis Leaf LEASB00I01 - фото 1
Смеситель для умывальника Iddis Leaf LEASB00I01 - фото 2
4 990 руб. 

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Артикул: 88386
В наличии
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Коллекция Leaf
filter_noneТовар входит в коллекцию Leaf

Коллекция Leaf

БрендIddis
Тип товараСмесители для раковины
Аэратор в комплектеесть
Кол-во монтажных отверстий1
Форма изливатрадиционная
Удлинненый изливнет
Термостатнет
Поворотный изливнет
Переключатель на фильтрнет
Переключатель на стиральную/посудомоечную машинунет
Монтажнастольный
Запорный клапанкерамический картридж
Длина излива115 мм
Держатель для душа в комплектенет
Выдвижной изливнет
Встраиваемыйнет
Эко-режимнет
Материал корпусалатунь
Ручной душ (лейка) в комплектенет
Страна бренда Россия
Высота излива65 мм
Тип управленияоднорычажный
Длина, см28
Ширина, см18
Высота, см7.5
Вес, кг1.77

Видеообзор на Смеситель для умывальника Iddis Leaf LEASB00I01

Видеообзор Смеситель для умывальника Iddis Leaf LEASB00I01
 


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Самовывоз невозможен
Смеситель для умывальника Iddis Leaf LEASB00I01 - стоимость товара 4990 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(800)505-43-75 в Казани, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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