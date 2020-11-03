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Главная Товары для дома и интерьера Сантехника Смесители Iddis Смеситель для ванны на 4 отверстия Iddis Vane VANSB40I07

Смеситель для ванны на 4 отверстия Iddis Vane VANSB40I07

Артикул: 88216
  • Смеситель для ванны на 4 отверстия Iddis Vane VANSB40I07 - фото 1
  • Смеситель для ванны на 4 отверстия Iddis Vane VANSB40I07 - фото 2
Смеситель для ванны на 4 отверстия Iddis Vane VANSB40I07 - фото 1
Смеситель для ванны на 4 отверстия Iddis Vane VANSB40I07 - фото 2
16 990 руб. 

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13 730 руб. 

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Артикул: 88216
В наличии
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Официальная гарантия производителя — 10 лет
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Коллекция Vane
filter_noneТовар входит в коллекцию Vane
БрендIddis
Тип товараСмесители для ванны
Аэратор в комплектеесть
Кол-во монтажных отверстий2
Форма изливатрадиционная
Удлинненый изливнет
Термостатнет
Поворотный изливнет
Переключатель на фильтрнет
Переключатель на стиральную/посудомоечную машинунет
Монтажна борт
Запорный клапанкерамический картридж
Длина излива132 мм
Держатель для душа в комплектеесть
Выдвижной изливнет
Встраиваемыйда
Эко-режимнет
Материал корпусалатунь
Ручной душ (лейка) в комплектеесть
Страна бренда Россия
Тип управленияоднорычажный
Длина, см48.5
Ширина, см31
Высота, см7.5
Вес, кг4.3

Видеообзор на Смеситель для ванны на 4 отверстия Iddis Vane VANSB40I07

Видеообзор Смеситель для ванны на 4 отверстия Iddis Vane VANSB40I07
 


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Самовывоз невозможен
Смеситель для ванны на 4 отверстия Iddis Vane VANSB40I07 - стоимость товара 16990 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(800)505-43-75 в Казани, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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