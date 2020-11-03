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Коврик для ванной комнаты микрофибра Iddis Hawaii times 530M690i12

Артикул: 88096
Коврик для ванной комнаты микрофибра Iddis Hawaii times 530M690i12
940 руб. 
1 680 руб. 
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+ 50 КэтКоинов
Артикул: 88096
В наличии
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Официальная гарантия производителя — 1 год
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БрендIddis
Тип товараКоврик в ванную
Материалмикрофибра
Длина, см90
Ширина, см60
Высота, см2,5
Вес, кг0,874
Материал-микрофибра. Антискользящая основа HotMelt. Обработка оверлоком. Высота ворса-2.5 см. Возможно использование на полу с подогревом. Возможна стирка в стиральной машине.


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Коврик для ванной комнаты микрофибра Iddis Hawaii times 530M690i12 - данный товар вы можете купить по цене по цене 940 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(800)505-43-75 в Казани.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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