8(800)505-43-75
Поиск по сайту
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Личный кабинет
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Душевая лейка 3 режимная Iddis 0503F00i18

Артикул: 87940
Душевая лейка 3 режимная Iddis 0503F00i18
1 220 руб. 

trending_down Уронить цену
Вы можете купить этот товар дешевле. Укажите свой e-mail и подпишитесь на нашу рассылку, цена на товар автоматически снизится:

1 160 руб. 

E-mail


Отправляя свои данные, вы соглашаетесь с Политикой конфиденциальности

или получить скидку просто так
Купить
+ 50 КэтКоинов
Артикул: 87940
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 3 года
Поделиться:
Получить подарок
Коллекция Hand Shower
filter_noneТовар входит в коллекцию Hand Shower

Коллекция Hand Shower

БрендIddis
Тип товараДушевая лейка
Диаметр лейки120 мм
Кол-во режимов лейки3
Переключение режимовповоротное
Вес, кг0.3
Высота, см6.3
Длина, см25.1
МатериалABS-пластик
Стильсовременный
Страна бренда Россия
Формакруг
Цветхром
Ширина, см12
Душевая лейка. Количество режимов 3 (Rain. AirSpin. Rain&amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;AirSpin).


Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Водонагреватели, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые гидромассажные панели, Душевые ограждения, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мойки для кухни, Полотенцесушители, Принадлежности для ванной комнаты, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, Водосберегающие лейки для душа, Бронзовые лейки для душа, Лейки для душа с аэрацией, Большие лейки для душа, Лейки для душа с кнопкой, Металлические лейки для душа, Чёрные лейки для душа, Золотые лейки для душа, Ретро лейки для душа, Белые лейки для душа.


Для добавления отзыва войдите в личный кабинет

Отзывы
Отзыв - отличная возможность поделиться с другими
информацией о товаре на основе своего опыта.
Станьте первым, кто оставил отзыв.

Оставить отзыв

Самовывоз невозможен
Душевая лейка 3 режимная Iddis 0503F00i18 - стоимость товара 1220 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(800)505-43-75 в Казани, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

Похожие товары

Быстрая и надежная доставка в вашем городеБыстрая и надежная доставка в вашем городе
Удобные способы оплаты онлайн или при полученииУдобные способы оплаты онлайн или при получении
Весь ассортимент сертифицирован для РФВесь ассортимент сертифицирован для РФ
Отличный сервис и официальная гарантияОтличный сервис и официальная гарантия
КотоФото
Принимаем банковские карты
Принимаем банковские карты
Банк-партнер
Банк-партнер
Яндекс.Маркет
Мы на Яндекс.Маркете

Телефон для звонков в Казани

8 (800) 505-43-75

Круглосуточная горячая линия

8 (800) 505-43-75Звонок по России бесплатный

Электронная почта

info@kotofoto.ru

Интернет-гипермаркет актуальных товаров «КотоФото»© 2008–2020. Все цены указаны в рублях РФ.
Наши реквизиты для юридических лицПолитика конфиденциальностиКарты сайта
Загрузка...
Загрузка...